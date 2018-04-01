وزارة الداخلية تتعرف على الإرهابي الذي وقع قتله البارحة

في إطار متابعة تحركات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة التابع لتنظيم داعش الارهابي، ومواصلة للعملية الاستباقية التي تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين بجهة بنقردان ولاية مدنين مؤخرا، وبناء على توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للحرس الوطني مفادها تعمد العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي المذكور مداهمة متساكني التجمعات القريبة من مكان تمركزها بجبل السلوم من ولاية القصرين
تم التنسيق مع الوحدة المختصة للحرس الوطني التي قامت بنصب عدد من الكمائن المطولة بالجبل المذكور إمتدت لأكثر من 72 ساعة
وقد تمكنت الوحدة المذكورة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس و01 أفريل 2018 على الساعة 22.00 بعد التفطن لتسلل مجموعة من العناصر الإرهابية بإتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من سفح جبل السلوم من معتمدية حاسي الفريد وتحديدا بدوار الرُقبة من القضاء على عنصر إرهابي قيادي (في انتظار تحديد هويته بعد القيام بالتحليل الجيني) وإصابة آخرين إصابات مباشرة، تم على إثرها تطويق مكان العملية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني حيث تتواصل عملية التمشيط لتعقب بقية العناصر الإرهابية
تمّ خلال العملية حجز سلاح من نوع شطاير، 05 مخازن ، كمية من الذخيرة ومبلغا ماليا من العملة التونسية
الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة تعهدت بالبحث بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب
تحيين
متابعة للموضوع المتعلق بنجاح الوحدة المختصة للحرس الوطني خلال الليلة الفاصلة بين يومي 31 مارس و01 أفريل 2018 في القضاء على قيادي إرهابي خطير إثر نصب كمين بمنطقة دوّار الرقبة معتمدية حاسي الفريد ولاية القصرين قرب سفح جبل السلوم وحجز بندقية « شطاير » وكمية من الذخيرة وعدد من المخازن ومبلغا ماليا من العملة التونسية
تمكنت مصالح الشرطة الفنية من خلال منظومة الاستغلال الفني للبصمات من تحديد هوية الإرهابي المشار إليه حيث تبيّن أنه يُدعى » شوقي الفقراوي » صادر في شأنه 25 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا ذات صبغة إرهابية، التحق سنة 2014 بكتيبة « عقبة بن نافع » الإرهابية بجبال القصرين ثم انشق عنها ليلتحق بتنظيم « جند الخلافة » المنضوي تحت تنظيم « داعش » الإرهابي
شارك في العديد من العمليات الإرهابية أهمها
– الاعتداء على منزل وزير الداخلية السابق في القصرين في ماي 2014
– العملية الإرهابية بهنشير التلة في سنة 2014
– محاولة اغتيال أحد أعضاء المجلس التأسيسي الوطني سنة 2014
– العملية الإرهابية التي استهدفت عسكريين بجبل المغيلة في أفريل 2015
إضافة الى عملية رصد الدوريات الأمنية والعسكرية لاستهدافها وزرع الألغام وتفخيخ المسالك الجبلية بجبال القصرين والمغيلة وترويع المواطنين وترهيبهم والاستيلاء على المؤونة