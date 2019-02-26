هشام الفراتي في زيارة عمل إلى الجزائر للتصدّي للإرهاب

تحوّل يوم أمس الإثنين 25 فيفري 2019 وزير الدّاخليّة السّيد هشام الفراتي صحبة وفد رفيع المستوى من سامي إطارات وزارة الدّاخليّة إلى الجزائر الشّقيقة أين جمعه لقاء بوزير الدّاخليّة والجماعات المحليّة والتّهيئة العمرانيّة السّيد نور الدّين بدوي
وكانت الزّيارة مناسبة لاستعراض واقع التّعاون الأمني القائم بين البلدين، خاصّة في مجالات التّصدّي للإرهاب والتّهريب وكافة أشكال الجريمة وخاصة منها العابرة للحدود
وفي ذات السّياق، تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع اللّجنة الأمنيّة المشتركة المنبثقة عن اتّفاق التّعاون المبرم بين البلدين في 17 مارس 2017، كما تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي هياكل الحماية المدنية بالمناطق الحدوديّة قبل فصل الصّيف، لضبط طرق التّدخّل المشترك للتّوقّي من حرائق الغابات والحدّ منها، فضلا عن تعزيز علاقات التّعاون الجارية بين الدّيوان الوطني للحماية المدنيّة بتونس ومديريّة الدّفاع المدني بالجزائر
من جهة أخرى، تمّ الاتّفاق خلال هذه الزّيارة على تعزيز التّعاون بين البلدين على مستوى المناطق الحدوديّة، تجسيما لمخرجات اللّقاء الذي جمع السّادة الولاّة الحدوديّين الذي التأم بتونس يومي 06 و07 أكتوبر 2018