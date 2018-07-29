هالة عمران تقول لسوط السلطة جلال غديرة : أين أنت وفي أي كوكب تعيش؟

تعقيب على مداخلة الزميل و النائب عن جهة المنستير جلال غديرة بصفتي نائب عن نفس الجهة
لا ادري هل اكذبك ام اصحح ما قلت او ماذا افعل بالضبط وضعتني في موقف محرج للغاية خاصة و نحن عن نفس القائمة الحزبية سيدي الكريم هل انت تعي ما قلت ؟
و لعمري و انا استمع لمداخلتك خلت نفسي لا اقاسمك نفس الولاية او لربما تتحدث عن خيال ننشد تحقيقه فلعلمك زميلي ان ولاية المنستير بمختلف معتمدياتها تعاني من نفس المشاكل التي تعاني منها بقية الولايات ارتفاع الاسعار تعطل المشاريع اهتراء البنية التحتية … كما اذكرك ان المنستير تعاني من ارتفاع نسبة البطالة لاصحاب الشهائد العليا كما ان المجلس الجهوي و تحت ضغط التمييز الايجابي فقد اكثر من 70% من ميزانيته مقارنة ب 2010 سيدي الكريم هل انت على علم ان فلاحي البقالطة و الوردانين و غيرهم من المناطق السقوية افلسوا و فقدوا مواطن شغلهم نظرا لانقطلع مياه الري؟ هل تعلم ان الثروة السمكية و الشطوط مهددة بالاندثار نضرا لاستفحال ظاهرة التلوث البيئي؟
اين كنت زميلي و البحارة نستنجد بمن يمثلهم و هم يحرمون من ابسط حقوقهم؟
هل انت على علم بالاحتقان الذي تشهده كلية طب الاسنان؟ هل انت على علم باحتجاجات الاولياء امام مندوبية التربية بالمنستير؟هل انت على علم بحجم الفساد في الصفقات العمومية و ما انجر عنه من تعطل الخدمات العمومية معهد بني حسان، معهد منزل النور، دار الشباب منزل كامل، قسم الجراحة جمال…زميلي هل انت على علم بان عدد هام من البلديات تعاني من انقطاع الماء و تذبذب في التزويد؟ هل زرت مؤسسات الصحة العمومية و خاصة منها الداخلية للولاية؟ هل انت على علم بوضعية النقل العمومي بالولاية؟! الم تمر يوما بالمنطقة السياحية لترى نزل اغلقت ابوابها و صارت اوكارا لكل انواع الفساد؟! الست على علم بالنقص الهام في الاطار الطبي و الشبه الطبي و اطباء الاختصاص بدعوى ان المنستير منطقة مناقلة و لا يمكن الانتداب بها؟ لم تجتمع يوما بخريجي معاهد التمريض و الاختصاصات الشبه طبية الذين لم يقع انتدابهم منذ 2009 مما اضطرهم للتسجيل في قائمات الانتظار لولايات اخرى؟ لم تعاين عدد المصانع التي اغلقت ابوابها و تركت عائلات تحت طائلة الفقر؟! ولعمري كانك لم تزر يوما بنان، بني حسان، زرمدين،منزل الحياة، التيايرة، بئررالطيب، منزل الفارسي ، العميرات،طوزة، العلالشة، الغنادة، بوضر، منزل كامل، الهدادرة، الجنايحة، الوردانين، منزل الخير، بوعثمان…… و ما تعانيه هاته المناطق من غياب ابسط مقومات العيش الكريم و حتى الاحياء الشعبية في اكبر المعتمديات و ما تعانيه من تهميش. تتفاخر بتدشين مصنعين في ضرف شهرين من طرف السيد رئيس الحكومة لعلمك زميلي هذه المشاريع خاصة لا علاقة للحكومة بها بل هو مجهود نواب من الجهة والسلطة الجهوية بينما تتمثل مسؤولية الحكومة في البنية التحتية و الخدمات العامة و التنمية الجهوية و هو ما لم نلاحظ فيه اي مجهود يذكر لفائدة الولاية الا عدد قليل جدا في ضروف استثنائية و محدودة
جيد زميلي ان تنقل رسائل الشكر و التشجيع من عدد من المواطنين الذين كلفوك بذلك لكن الغريب انك تناسيت مشاكل الاخرين و تشكياتهم و احترازهم و سخطهم على ما تعانيه الولاية من تهميش ممنهج و مقصود في عديد المجالات و ذكرت منها انا شخصيا العديد من النقاط في اجتماع المجلس الجهوي للتنمية الاخير و كلما اتيحت لي الفرصة لذلك
نحن انتخبنا من الشعب لنكون صوت الشعب و لن اسمح ان نكون سوط السلطة عليهم
وحتى نضمن نجاح السلطة يجب ان نصارحها و نبين عيوبها قبل نجاحاتها و نرشدها الى النواقص حتى نحسنها و بهذا نكون قد ضمنا تقدم الدولة و ادينا واجبنا امام شعبنا
هالة عمران
تحيا تونس