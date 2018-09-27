موريتانيا تغلق المركز الإخواني لتكوين العلماء

أغلقت السلطات الموريتانية مركزا يطلق عليه « مركز تكوين العلماء » وهو أحد أهم مؤسسات جماعة الإخوان المسلمين فى موريتانيا
وذكرت الصحف الموريتانية أن الحكومة قررت إغلاق وسحب ترخيص مركز « تكوين العلماء » الذى يديره الزعيم الروحى لإخوان موريتانيا محمد الحسن ولد الددو
وترابط منذ مساء الاثنين سيارات من الأمن الوطنى الموريتانى أمام بوابات المركز الإخواني
وأفادت صحيفة « البديل » بأن السلطات الموريتانية أرسلت عددا من البعثات إلى المركز، للاطلاع على مدى مواءمته للمناهج التعليمية فى البلاد وطرق التدريس فيه ومصادر تمويله
وأكد المراقبون أن المركز ظل يشكل إحدى أهم المؤسسات الإخوانية ذات الصلة الوطيدة بالجماعات الإرهابية فى كل من الدوحة وأنقرة
منبر استقطاب
ويعتبر مركز تكوين العلماء الذي يحظى بدعم مباشر من تنظيم يوسف القرضاوي، منبراً لاستقطاب الشباب الموريتاني والدفع به للانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية ضمن مخطط يستهدف اختراق المجتمع المحلي. وأبرز الباحث والكاتب عبد الله ولد محمد لوليد، خطباء من الصف الأول لجماعة الإخوان ومن قادتها ومفكريها، يتداولون على منبر مسجد المركز لنشر الفكر الإخواني والدعاية له بصورة علنية
وقد برزت هذه الدعاية على أشدها خلال خطب التحريض إبان ثورات ما يسمى « الربيع العربي »، والتي ألقاها محمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب «تواصل» وأحمد جدو ولد أحمد باهي عضو المكتب السياسي للحزب وعبدي ولد عبدي وآخرون، إلى جانب دعاة قادمين من خارج البلاد، من بينهم جمعة أمين نائب المرشد العام للإخوان ويونس الأسطل وهو أحد أعلام الجماعة
أسماء ومهمات
أما كوادر «الإخوان» غير المدرجين في هيئات الحزب ويشغلون وظائف داخل المركز فمن أبرزهم مديره محمد الحسن ولد الددو، ومدير إدارة التعليم في المركز وعضو مجلس إدارته ومجلسه العلمي خطري ولد حامد، مدير إدارة التربية والتكوين في المركز وعضو مجلس إدارته ومجلسه العلمي وأول إمام لمسجده شيخ ولد سيد الحاج، وأعضاء المجلس العلمي للمركز محمدن ولد المختار الحسن ومحمد المختار ولد أمين، ومحمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب ولد فتى
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اتهم الخميس الماضي، جماعة الإخوان المسلمين وفروعهم بأنهم سبب المصائب التي يعيشها العرب، موضحاً أنهم استغلوا الدين في مجال السياسة مما قاد البلاد إلى الدمار والفشل. وهدد ولد عبد العزيز في أول مؤتمر صحافي له بعد الانتخابات التشريعية باتخاذ إجراءات ضد حزب «تواصل» الإخواني، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بتوظيف الدين لصالح طرف سياسي معين واحتكاره
تقرير قناة الجزيرة القطرية المساند الرسمي للإخوان والتطرف والإرهاب