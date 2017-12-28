منوبة : داعشية و داعشي يقعان في شباك الحرس الوطني

تمكّن أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، من إيقاف طالبة وعامل يومي بحي خالد بن الوليد من معتمدية دوار هيشر للاشتباه في انتمائهما لتنظيم ارهابي، حسب ما ذكره مصدر أمني
وأوضح المصدر لموزاييك.فم أنه على إثر ورود معلومات سرية حول قيام شاب (30 سنة) معروف بتشدده، بتمجيد الارهاب على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، تمت مداهمة مقر سكناه وإلقاء القبض عليه والتحري معه بموجب اذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة
وأضاف أنه بالتوازي مع عملية إيقاف الشاب توصل أعوان الفرقة بنفس المنطقة الى معلومات حول تبني طالبة (20 سنة) جامعية تزاول دراستها بسيدي ثابت من ولاية أريانة، الفكر الارهابي وقيامها بنشر أفكار حول التنظيمات الارهابية وتمجيدها للارهاب، ليتم ايقافها بدورها
وأشار إلى أنه تبين أن المظنون فيها شقيقة أحد المتشددين المتهمين بحرق زاوية « السيدة المنوبية » والذي سجن لمدة لـ5 سنوات من أجل التهمة ولم يمض شهر على عملية إطلاق سراحه ، مضيفا أن التحقيق متواصل مع الطرفين المظنون فيهما في انتظار قرار النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما لمواصلة التحقيق او إطلاق سراحهما