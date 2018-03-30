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مطلوب الإبلاغ عن الإرهابي « مراد بن محمد بن الهادي الغزلاني »حيا أو ميتا

مطلوب الإبلاغ عن الإرهابي « مراد بن محمد بن الهادي الغزلاني »حيا أو ميتا

سياسة, عربي | 30/03/2018 |

الإبلاغ عن عنصر إرهابي خطير

 

في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية الى التفتيش السريع والأكيد عن عنصر إرهابي خطير تونسي الجنسية يدعى « مراد بن محمد بن الهادي الغزلاني » من مواليد 21 ديسمير 1992 وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 12626649
عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه إعلام الوحدات الأمنية، وتضع الوزارة على ذمتكم الأرقام التالية

الرقم الأخضر: 80.10.11.11

الرقم: 71.335.000

الرقم: 193 الحرس وطني

الرقم: 197 الأمن الوطني

أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية