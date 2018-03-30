مطلوب الإبلاغ عن الإرهابي « مراد بن محمد بن الهادي الغزلاني »حيا أو ميتا

الإبلاغ عن عنصر إرهابي خطير
في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية الى التفتيش السريع والأكيد عن عنصر إرهابي خطير تونسي الجنسية يدعى « مراد بن محمد بن الهادي الغزلاني » من مواليد 21 ديسمير 1992 وصاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 12626649
عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه إعلام الوحدات الأمنية، وتضع الوزارة على ذمتكم الأرقام التالية
الرقم الأخضر: 80.10.11.11
الرقم: 71.335.000
الرقم: 193 الحرس وطني
الرقم: 197 الأمن الوطني
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية