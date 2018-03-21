مسلم غاضب يقع في شباك الحرس الوطني بالفحص

مكنت يوم 20 مارس 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالفحص ولاية زغوان من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 27 سنة قاطن بالجهة صادر في شأنه عدد 02 مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بزغوان من أجل « التهديد » ولفائدة مركز الحرس الوطني بالفحص من أجل : الإعتداء بالعنف
تمّ الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه
يا بو قلب ، مؤذن يروج المخدرات
بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، تمكنت الإدارة الفرعيىة لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من إلقاء القبض على مؤذن لمسجد بأحد الأحياء الشعبية بتونس العاصمة عمره 50 سنة مباشرة بعد مغادرته المسجد إثر قيامه بأذان صلاة الظهر
بتفتيشه تمّ العثور لديه على كيس صغير يحتوي على حوالي 03 غرامات من مخدر « الهيروين » يخفيه بإحكام بين طيات ثيابه
بمراجعة النيابة العمومية وتفتيش منزله، تم حجز مبلغا ماليا قدره 05 آلاف دينار متأتي من ترويج المخدرات
بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به ومواصلة التحريات معه وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه