مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي عند الباجي والشاهد

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 19 جويلية 2018 بقصر قرطاج، جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي
وأشاد أزعور بمتانة العلاقات التي تربط تونس بصندوق النقد الدولي وما عرفته من تطور ملحوظ لاسيما في ضوء الجهود التي تبذلها بلادنا للنهوض بالنمو الاقتصادي معربا عن ثقة الصندوق في قدرة تونس على تجاوز التحديات الماثلة على الصعيدين الداخلي والخارجي
كما اعتبر أن ما حققه الاقتصاد التونسي من مؤشرات ايجابية خلال الفترة الأولى من سنة 2018 يمثل دافعا لكافة الشركاء الدوليين لمواصلة الدعم القوي للتجربة الديمقراطية الناشئة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس
من جانبه أوضح رئيس الجمهورية أن الصعوبات الظرفية والتحديات التي تواجهها بلادنا، لن تحل دون مواصلة العمل على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود خاصة من خلال التركيز على توفير مواطن الشغل وحماية الفئات الضعيفة وتنمية الجهات الداخلية ودعم قدرات الشباب وضمان الاستقرار الضروري لجلب الاستثمارات الخارجية
كما استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم وفدا عن صندوق النقد الدولي يتقدمه جهاد ازعور مدير دائرة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بالصندوق