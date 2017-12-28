مدنين : عنصر تكفيري يقع في قبضة الأمن الوطني وبحوزته 4000 أورو

تمكنت يوم 27 ديسمبر 2017 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بمدنين من ضبط عنصر تكفيري عمره 32 سنة قاطن بولاية تونس بتفتيشه تمّ العثور على مبلغ مالي قدره 13 الف دينار من العملة التونسية
بتعميق التحريات اعترف انه حل بولاية مدنين لمقابلة عنصر تكفيري حيث قام باصطحابه إلى عنصر تكفيري صاحب محل صاغة وقام بصرف مبلغ مالي قدره 4000 أورو، بالتحري مع العنصرين إعترفا بما نسب إليهما
:باستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها الأول « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » والثاني موضوعها مخالفة قانون الصرف » وحجز المبلغ المالي وإحالته إلى مصالح الديوانة