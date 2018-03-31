مملكة آل سعود تعترف أخيرا أنها عاجزة عن إزاحة الرئيس بشار الأسد

أخيرا وبعد التهديدات و المطالبات العديدة بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد ، قال الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد مملكة آل سعود إن الرئيس السوري، بشار الأسد « سيبقى في السلطة » لافتا إلى أن من مصلحته ألا يكون « دمية » بيد إيران على حد تعبيره
جاء ذلك في مقابلة لولي العهد السعودي مع صحيفة « تايم » الامريكية، حيث نقلت الصحيفة قوله: بشار سيبقى، ولكن أنا أؤمن أن مصالح بشار لن تكون بالسماح للإيرانيين القيام بما يريدونه
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى « الهلال الشيعي » الذي تحاول إيران خلقه عبر الميليشيات وحلفائها لتوجد خط إمداد من لبنان إلى سوريا إلى العراق ثم طهران، ودور القوات الأمريكية في الحيلولة دون ذلك، حيث قال: نؤمن بأن على القوات الأمريكية البقاء في سوريا على المدى المتوسط إن لم يكن على المدى الطويل
وتابع قائلا: « إذا سحبت هذه القوات (الأمريكية) خارج شرق سوريا (حيث تحافظ أمريكا على قاعدة في منطقة دير الزور) سنفقد ذلك الحاجز، وهذا الكريدور (الممر) سيخلق الكثير من الأمور في المنطقة، » وفقا لما نقلته الصحيفة الأمريكية