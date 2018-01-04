محسن مرزوق يحذّر من الأخبار الكاذبة والمؤامرات من كل نوع

نشر ، يوم الإربعاء 3 جانفي، محسن مرزوق الأمين العام لحزب « المشروع » التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك
في الفترة الجاية باش تكثر عمليات مغالطة الرأي العام بالاخبار الكاذبة والمؤامرات من كل نوع، نردوا بالنا ما نصدقوا حتى خبر والا تصريح الا ما نثبتوا مليح مليح... ما تقراوش كان العنوان متاع المقالات…ما نخليوا حد يلعب بعقولنا ونرزنوا شوية ما نسخنوش فيسع…فمة ماكينات ضخمة حاضرة للمغالطات …نتذكروا المغالطات السابقة الي برشة ناس حصلوا فيها…لا يلدغ المؤمن من نفس الجحر مرتين فما أدراك بعشرة والا عشرين مرة