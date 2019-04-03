محسن مرزوق ومشروعه يساندان جمعية شمس و نضالات مجتمعات الميم

استقبلت مساء امس حركة مشروع تونس في شخص رئيسها السيد محسن مرزوق و النائب في البرلمان السيدة خولة بن عايشة ، وفدا عن جمعية شمس ممثلة في رئيسها السيد منير بعطور و مديرها التنفيذي السيد بوحديد بلهادي
تم خلال هذا اللقاء العودة على واقع مجتمعات الميم – ع في تونس في جميع ابعاده التشريعية ، الاجتماعية و السياسية اضافة الى القضية المرفوعة ضد الجمعية من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة
كما اعرب السيد محسن مرزوق عن مساندته المطلقة لحقوق و لنضالات مجتمعات الميم بصفتها حقوقا دستورية كونية لا مجال لمواصلة تهميشها و تهميش أصحابها
المصدر : جمعية شمس
ملاحظة هامة / محسن مرزوق ومشروعه صَمَتَ عن هذا اللقاء ولم ينشر الخبر لا على الصفحة الرسمية للمفتاح ولا على صفحته التي تعود أن ينشر فيها كل كبيرة أو صغيرة من أنشطته