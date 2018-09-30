لنا في البلاد يَمِينٌ لا يعرف اليُمْنَ ولا البركة

الكثير من الحداثيين الكبار في البلاد
لا يعرفون أن معركتهم مع القدامة هي معركة وجود لا حدود
ولا يعرفون أن حركة النهضة هي حركة محافظة في شعب محافظ يؤمن بالحدود ولا يعرف للوجود ولا للنهضة سبيلا..؟
ولا يعرفون أن الوصول إلى الحكم والسلطة هو معرفة مفاصل معتقدات الشعب وما يسحره وما يستجيب لذوقه في المرآة، بقطع النظر على نوعية البلاّر والشاشات.
لنا في البلاد يسار لا يعرف موضعه من القلب
ولنا في البلاد يَمِينٌ لا يعرف اليُمْنَ ولا البركة، ونشر الخير من القول في العقول؟
ولنا في البلاد وسط خليط، فاقد البوصلة، بين الخير والشرّ وبطاقة التعريف.
كما جاء ذلك على لسان ناثر مسلم، لصديقه الشاعر الذي لا يؤمن بالمصيبة والإصابة والقصيدة النثرية؟
هلا هلا
حسن بن عثمان