إذا إلّي صار في قرقنة تقصير إلّي صار في غار الدماء آش يقولولو ؟؟؟
لا اتكلم عن الشهداء فهم أشرافنا و أسيادنا ، أحياء عند ربهم
لكن أن ينزع من الدولة سلاحها
، فهذا خزي و عار سيلاحق القائمين عليها
الشهادة شرف لأبناء المؤسسة الأمنية الأبية … أما نزع السلاح فتلك إهانة لكم ، لن تقدروا على ردعها لعيب في تركيبتكم الجينية .
آه لو كان فيكم رجل واحد ، لا تغمض له عين حتى إسترجاع سلاحنا المغتصب
آه لو كنتم تعلمون معنى أن يغتصب السلاح
آه لو تعلموا حجم الإهانة
ليس بأشكالكم تدار الحروب
لعنة الله على المخيّر فيكم ، بالموّصل
مع تحياتي الى جنود الخفاء ، أعضاء خلية اليقضة بالفايس بوك لمجهودهم في إيصال المعلومة في إبانها
الأستاذ نزار عياد