لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال تستمع الى كاتب الدولة للخارجية

عقدت لجنة التحقيق بمجلس نواب الشعب حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال جلسة يوم الأربعاء 28 مارس 2018 استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية
وتطرق النواب إلى الصعوبات التي تعترض اللجنة في الحصول على المعلومة بما أثر على حسن سير أعمالها ، وأكّدوا حرصهم على ايجاد صيغ للتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتنسيق معها حول آليات الاتصال والتواصل المناسبة مع دول وأطراف أجنبية لتمكين اللجنة من المعطيات والمعلومات الضرورية في اطار مهامها الاستقصائية للتحقيق في ملف التسفير
كما طرح اعضاء اللجنة عدة أسئلة تمحورت بالأساس حول استراتيجية الوزارة بخصوص ملف التسفير وآلياتها في استقصاء المعلومة الكاملة والمحينة، ومدى جاهزيتها وجديتها في التعامل والتكيف مع ظاهرة التسفير و ظاهرة الإرهاب عموما. كما تمحورت التساؤلات حول جهود الوزارة في التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية بملف التسفير وملف الارهاب سواء على المستوى الوطني، كالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والبنك المركزي، أو على المستوى الدولى عبر ربط شبكات تواصل مع الدول والمنظمات المعنية بظاهرة الإرهاب والتسفير بشكل مباشر أو غير مباشر
من جهته عبر كاتب الدولة للخارجية عن استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة والتنسيق معها بخصوص ايجاد الآلية الأنجع للتواصل مع الدول المعنية بظاهرة التسفير، مشيرا الى أن تحقيق النتائج المرجوّة من هذه الاتصالات يحتاج الى إعداد محكم من طرف اللجنة لتحديد وضبط المعلومات التي تحتاجها وطلب هذه المعلومات عن طريق مختلف هياكل السلطة التنفيذية التي تتعامل مع نظرائها في الخارج للحصول على تلك المعلومات لفائدة اللجنة البرلمانية
وفي سياق متصل، أفاد كاتب الدولة أنه لا توجد مخاوف من استغلال جوازات السفر التي سبق الاستيلاء عليها من بعض التمثيليات الديبلوماسية، نظرا لحرص وزارة الشؤون الخارجية على القيام بكل الإجراءات اللازمة في الابان لإلغاء استعمالها بشكل فوري عند كل مناطق العبور عن طريق التعاون الدولي وخاصة مع الانتربول
كما أفاد أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية تقوم بتوثيق المعلومات التي تدلي بها العائلات التونسية، التي تورط أبناؤها في بؤر التوتر، سواء شفاهيا أو كتابيا، وتتولى توجيه عرائض في الغرض الى مصالح وزارة الداخلية وتوجيه هذه العائلات الى مناطق الشرطة لاستكمال أبحاثهم
وفي ختام الجلسة اقترحت رئيسة اللجنة تكوين لجنة مشتركة بين أعضاء من لجنة التحقيق وممثلين عن الوزارات ذات العلاقة بملف التسفير، للتواصل مع الجهات الاجنبية بصفة رسمية، وسيعرض هذا المقترح على اللجنة البرلمانية لإقراره
لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال تستمع الى كاتب الدولة للخارجية
عقدت لجنة التحقيق بمجلس نواب الشعب حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال جلسة يوم الأربعاء 28 مارس 2018 استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية