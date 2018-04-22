لا نلفٌ كثيرا
اصل المشكل هو التالي : دولة تحتاج إلى 300 الف موظف فيها الان 600 الف ؟
لو كانت الدولة شركة لقضت المحكمة بإفلاسها عند أول طلب
لا تترقبوا زيادات في الاجور لأنها بكل بساطة غير ممكنة
خلاص الاجور ذاته أصبح الهاجس كل شهر
صناديق التقاعد منخرمة التوازن و لا حل في الأفق
لا تقولوا إملاءات صندوق النقد الدولى أو البنك الدولي فهذا وضعنا و لا خيار آخر يمكن ان يقوم به أي شخص مرتبك يرزح تحت الديون
لا إصلاحات ممكنة امام هذه الدولة الماموثية المتورمة المريضة
دول أخرى في اوربا في أزمات شبيهة قلصت عدد الموظفين و خفضت الاجور لسنوات ، وهذا ليس في التاريخ القديم و انما الآن
تجربة البرتغال تستحق الدراسة و على قياداتنا الاستئناس بها
معظم الحلول تنطلق من تخفيف العبء على الدولة ، و هذا الحل ليس سهلا و قد يكون مؤلما و لكن لا مفر منه
اتحاد الشغل يحتاج إلى نظرة جديدة
الحكومة تحتاج إلى جاش ، حنكة و وضوح
حان وقت المصارحة الكبرى ، و اثارة الملفات الحقيقية دون لف و لا دوران ، و الخوض في الحلول المؤلمة ، و الكف عن سد الديون بديون جديدة، و الاتفاق على خطة تصحيحية لسنوات تخرج البلاد من النفق المظلم الذي نحن فيه