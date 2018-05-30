كتلة نداء تونس تقف وراء الباجي ولا أحد غيره

عقدت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس إجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 استجابة لدعوة قيادة الحركة للنظر في تداعيات تعليق العمل باتفاق قرطاج وقد خلص اجتماعها إلى المواقف التالية
1- تذكر الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس بأنها تظل دوما وفية لخيارات الرئيس المؤسس الأستاذ الباجي قائد السبسي و الخط السياسي للحزب
2- تلتزم الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس بإنجاز كل ما من شأنه أن يمثل مخرجا للأزمة السياسية الحالية التي نتجت عن تعليق العمل بوثيقة قرطاج
3- دعوة الهيئة السياسية و على رأسها المدير التنفيذي للحركة لدعوة المكتب الوطني للانعقاد في اقرب الآجال يكون جدول اعماله المصادقة على عمل اللجان البرلمانية و المصادقة على رزنامة المؤتمرات المحلية و الجهوية
باردو في 29 ماي 2018
رئيس الكتلة النيابية
سفيان طوبال
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