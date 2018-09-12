كالة الأنباء الدولية « روسيا اليوم » مجموعة الصين للإعلام توقع على اتفاقية تعاون مع مجموعة الصين للإعلام

مجموعة الصين للإعلام توقع على اتفاقية تعاون مع وكالة الأنباء الدولية « روسيا اليوم
وقع رئيس مجموعة الصين للإعلام شن هاي شيونغ مع مدير وكالة الأنباء الدولية « روسيا اليوم » دميتري كيسليوف على « اتفاقية التعاون الاستراتيجي الدولي بين مجموعة الصين للإعلام ووكالة الأنباء الدولية « روسيا اليوم » » يوم الثلاثاء (11 سبتمبر) في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، تحت الشهادة المشتركة للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ووفقا للاتفاقية، سيجري الجانبان تعاونا براغماتيا في مجالات تبادل الأخبار والتقارير والنشرة المشتركة وغيرها لتكثيف التغطيات الإخبارية في مجالات العلوم الإنسانية والاقتصاد والرياضة وغيرها وزيادة كمية الأخبار والمعلومات وتعزيز مشاعر الشعبين
وأشارت الاتفاقية إلى أن مجموعة الصين للإعلام ووكالة الأنباء الدولية « روسيا اليوم » ستواصلان تعزيز التعاون في مجالات إعلامية جديدة مثل التطبيقات الخاصة بالأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت