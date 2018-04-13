قليبية : مسلم غاضب مشتبه بصنع المتفجرات يقع في قبضة الامن الوطني إثر نشوب حريق بمنزله

تمّ اليوم الجمعة 13 افريل 2018 في حدود الساعة 12.50 إعلام اقليم الامن الوطني بنابل بوقوع انفجار بمنزل كائن بمدينة قليبية ولاية نابل
تحولت الوحدات الامنية في الابان على عين المكان وبإجراء المعاينات تبين ان الانفجار وقع بغرفة الجلوس بمنزل على مستوى طابقه الاول اين تمت معاينة تهشيم بلور لشباك من مادة « الالمنيوم » وخروج جزء من هذه مادة من الحائط إضافة الى وجود بقايا شظايا بلور داخل الغرفة واثار سوداء اللون على رخامة مثبتة بشباك واحتراق جزئي بالستائر المثبتة به
كما تم العثور بأحد اركان قاعة الجلوس على عدد 07 هواتف جوالة احدها به اسلاك بارزة وعدد 02 لوحات الكترونية تابعة لجهاز اعلامية وقطع صغيرة لأجهزة هواتف جوالة، حاشدة متوسطة الحجم، قارورة ذات سعة 1.5 لتر تحتوي على مادة « اسيتون » ومادة سوداء اللون، افاد صاحب المنزل انه يستعملها في اذابة مادة « الالمنيوم » المثبتة بالهواتف الجوالة والحواسيب باعتباره يعمل في مجال اصلاح الهواتف الجوالة
تم حجزها والتنسيق مع فرقة المتفجرات للحرس الوطني التي افادت بعد المعاينة ان الانفجار وقع بسبب مادة مشبوهة شديدة الانفجار على ان يقع تحديدها لاحقا بالمخابر الجنائية
تجدر الاشارة ان صاحب المنزل عمره 35 سنة معروف بتشدده الديني وكذلك زوجته عمرها 26 سنة التي سبق ان تعلقت بها قضية موضوعها : الاشتباه في الانضمام الى تنظيم ارهابي
مع العلم وان الحادث لم يخلف أضرارا بشرية
باستشارة النيابة العمومية، اذنت بإحالة الموضوع على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب للجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني لمواصلة التحريات