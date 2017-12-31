قبل رأس السنة ، الدواعش يتساقطون كالذباب في شباك الأمن والحرس الوطنيَيْن

بناءا على معلومات تمكنت يوم 29 ديسمبر2017 فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل من القاء القبض على عنصر تكفيري، وبتفتيش هاتفه الجوال تم العثور على صور لعناصر مسلحة وتعاليق تحرّض على الأمنيين وتكفر الدولة، إضافة الى صور وتدوينات تنظيم « داعش » الإرهابي بحسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك
باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به من اج : الاشتباه في الانتماء الى تنظيم إرهابي
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متابعة لتفكيك فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنزرت لخلية تكفيرية تقوم بتنزيل تدوينات وخطب تمجد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرض على الإرهاب والإحتفاظ بعنصرين تكفيريين إمرأة ورجل ومباشرة قضية عدلية في شأنهما موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وتمجيد الإرهاب عبر شبكة التواصل الإجتماعي الفايسبوك »، بمواصلة التحريات والابحاث تمكنت يوم 29 ديسمبر 2017 الفرقة المذكورة من الإحتفاظ بفتاتين مورطتين في نفس الخلية عمرهما 17 و18 سنة اللتان بالتحري معهما إعترفتا بأنهما تتواصلان مع فتاة عمرها 23 سنة قاطنة بولاية القيروان التي تمّ التنسيق في شأنها مع فرقة الابحاث واللتفتيش للحرس الوطني بالقيروان والقبض عليها بالغضافة غلى عنصر تكفيري عمره 30 سنة قاطن بمدينة بنزرت وتم إدارجه بالتفتيش
تمّ الإحتفاظ بهم جميعا والتحريات مازالت متواصلة
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تمكنت فرقة الإرشاد بمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية بالتنسيق مع المصلحة الجهوية المختصة يوم 29 ديسمبر2017 ، من إلقاء القبض على 03 أشخاص أصيلي الجهة مفتش عنهم لفائدة « الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والماسة من سلامة التراب الوطني » وذلك من أجل « الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ». بمراجعة النيابة العمومية في شأنهم أذنت بالإحتفاظ بهم وإحالتهم على مصدر التفتيش
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بناءً على معلومات تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير من إيقاف عنصر تكفيري يبلغ من العمر 20 سنة، بالتحري معه إعترف بتبنيه الفكر التكفيري وتعمده تنزيل صورا وتدوينات تمجد الإرهاب وتحرض عليه وتواصله مع عناصر إرهابية ببؤر الوتر وذلك عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وبمداهمة منزله تمّ حجز مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري
بإستشارة النيبة العمومية أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية موضوعها : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي