قاتل عون الأمن بالمحمديه هو ابنه

متابعة لتعهّد فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية ولاية بن عروس يوم 08 سبتمبر 2018 بالبحث في قضية عدلية موضوعها « القتل العمد » هلك فيها عون أمن عمره 53 سنة بعد غرقه بقنال وادي مجردة بالمكان
وبتعميق التّحريات أمكن حصر الشّبهة في ابنه عمره 20 سنة الذي كان يرافقه ساعة الحادثة والذي حاول الإيهام خلال التّحريات الأوليّة معه أنّه تعرّض رفقة والده لمحاولة سلب من قبل مجهولين وذلك للتفصّي من التّتبعات العدليّة ثمّ تراجع وأفاد بأن الهالك فقد توازنه وسقط في القنال
وبمواصلة الأبحاث، اعترف بتعمده دفع والده على إثر نشوب خلاف بينهما مما تسبّب في سقوطه وسط القنال أين جرفه التّيار
بمراجعة النّيابة العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحمديّة بالاحتفاظ بالجاني واتّخاذ الاجراءات القانونية في شأنه