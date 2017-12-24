عناصر تكفيريّة تنشط بأحد المساجد بتونس تستقطب مراقبا لتحرّكات الوحدات الأمنيّة

سيدي بوزيد / تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على اثنين من عناصرها
تمكّنت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني سيدي بوزيد من تفكيك خليّة تكفيريّة، اعترف أحد المنتمين إليها بأنّه تمّ استقطابه من طرف عناصر تكفيريّة تنشط بأحد المساجد بتونس العاصمة، كما تمّ تكليفه بمراقبة ورصد تحرّكات الوحدات الأمنيّة
بإحالة الموضوع على الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، تمّ التّعرّف على عناصر الخليّة، حيث اتّضح تحوّل ثلاثة منهم إلى إحدى بؤر التّوتّر للانضمام للجماعات الإرهابيّة في حين تمّ إيقاف عنصر رابع
بمراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت للوحدة المذكورة بالاحتفاظ بهما وإدراج البقيّة بالتّفتيش
بلاغ بتاريخ 24 ديسمبر2017