عدو النساء المدعو سمير بن عمر

نشرت منذ قليل النائبة فاطمة المسدي التدوينة أسفله ،على حسابها بالفايسبوك ،ترد فيها على الثورجي سمير بن عمر وما أدراك ما سمير بن عمر
ردا على عدو النساء سمير بن عمر الذي ما فتئ ان يمتعنا مرة بمحاربته للاتحاد النسائي و مرة يهاجم وزيرة و هاهو يحاول مهاجمتي كنائب شعب و يتهمني فسقا و بهتانا بالانخراط في منظومة فساد. انا التي احاول قدر المستطاع فضح ملفات الفساد بينما هو لم يتكلم ولم يفضح مرة واحدة ملفا واحدا للفساد حتى وهو كان وزيرا. وبينما كنت اتوقع ان قضية حرية التعبير هي قضية وطنية تهم كل الحساسيات السياسية والمناضلين الصادقين فوجئت بعدم تضامن لقضية وطنية وكالعادة يتحفنا هذا الوزير السابق الفاشل بمعارضته لهذه القضية العادلة فهل هذا لانني امراة او ان حرية التعبير بالنسبة له لا تهم. المراة التونسية شوكة في حلق المتاجرين يا من سيادتكم قبلتم بالفساد في الصمت العظيم