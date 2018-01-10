عبير موسي توضح :مرجعيتكم إخوانية و أجدادكم سيد قطب وحسن البنا

كتبت الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التدوينة التالية على صفحتها في الفايسبوك متجهة بخطابها إلى نهضوي إخواني لم تذكر إسمه
رسالة الى القيادي في تنظيم الاخوان ضيف برنامج كلام الناس : مرجعيتكم اخوانية وأجدادكم سيد قطب وحسن البنا ولاعلاقة لكم بالحركة الدستورية المتجذرة في تونس ولا بمؤسسيها ..بعض الانتهازيين قلابة الفيستة الذين تقاربوا معكم لايمثلون الا أنفسهم و غير قادرين على تبييضكم ومحو تاريخكم وحاضركم الظلامي..كفى كذبا وتزويرا للتاريخ فاصحاب الحق مازالوا موجودين وسيبقون شوكة في حلقكم وسيفضحون حقيقتكم التي تراوغون لاخفائها..الايام بيننا..للحديث بقية