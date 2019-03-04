عبير موسي تقع في فخِّ راشد الغنوشي

كتبت منذ قليل عبير موسي ، رئيسة الحزب الدستوري الحر ، التدوينة التالية على حسابها الرسمي في الفايسبوك
رسالة إلى السيد ناجي جلول
ها هو قائد حزبكم يلتقي شيخ الخوانجية ويجدد الود معهم..هل فهمتم لماذا نصر على عدم مد أيدينا إليكم؟؟ نحن لا نثق في حزبكم لأنكم تقولون ما لا تفعلون..الحزب الدستوري الحر سيتقدم للإنتخابات بقائماته الخاصة.. حليفنا الشعب التونسي وهدفنا إعلاء المنظومة الوطنية..وما على من يدعي المصداقية والغيرة على مصلحة البلاد الإ التخلي عن المكابرة و مغادرة المواقع الخاطئة والانتصار لتونس البورقيبية..اللهم اشهد اننا بلغنا
ملاحظة قصيرة : لقاء حافظ قائد السبسي بالغنوشي لم يتسرب عنه أي خبر سوى ما كتبه راشد الغنوشي على صفحته . وقد علمنا من مصادرنا الخاصة أن اللقاء كان عرضيا بمناسبة تقديم عزاء في مأتم.فأن تتحدث عبير عن « تجديد الود » فهذا من محض خيالها وهي بهذه التدوينة تقع في فخ راشد الغنوشي الذي نصبه ليوهم الرأي العام أن علاقته بالنداء رجعت إلى مجراها
مسكينة أنتِ يا عبير… وقعت في حرب إشاعة روّجها الغنوشي فرَقَصْتِ وبسرعة… ما هكذا تُدَارُ أمور الدولة يا سيدتي