شركة طيران الإمارات تمنع نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي ثم تتراجع

قالت وكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية إن شركة طيران الإمارات منعت اليوم الجمعة نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب
ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، قوله : بلوغ تعليمات عن طريق رسالة الكترونية تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات. وهذا يشمل أيضا رحلات العبور
وقالت الوكالة : تم منع كل امرأة تونسية مهما كان سنها من الصعود على متن الطائرة حتى وإن كانت مرفوقة بقرينها سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور
وأضافت أن المسافرات اعتبرن قرار المنع : فيه إهانة للمرأة التونسية وتعد على حقوق المسافرين المتحصلين على تأشيرات وكذلك على تذاكر سفر
ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولي شركة الطيران الإماراتية أو السلطات التونسية
وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى سادت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وامكانية استرجاع الأموال. لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مساعد رئيس الرحلة قوله :الشركة ملتزمة بتمكين المسافرات من استرجاع أموالهن
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك إن رئيس الوزراء يوسف الشاهد استقبل سفير دولة الإمارات العربية لدى تونس. ولم يتم الكشف عن تفاصيل اللقاء
لا يوجد أي منع للمسافرات التونسيات
رفعت الخطوط الإمارتية بعد ظهر اليوم القرار الصادر عن الشركة بمنع المسافرات التونسيات من السفر والذي تسبب في حالة من الغضب لدى المسافرين المتوجهين نحو الإمارات صباح اليوم
وأكد مسؤول محلي بالخطوط الإمارتية في اتصال لموقع الجريدة أن الرحلات بين تونس والإمارات عادت بشكل عادي ولا يوجد أي منع للمسافرات التونسيات
وكان المكلف بالاعلام في وزارة الخارجية بوراوي ليمام قد اكد في تصريح لموقع الجريدة أن الدولة التونسية لم تتلق أي اشعار رسمي من السلط الإماراتية يقضي بمنع التونسيات من دخول او عبور الاراضي الإماراتية