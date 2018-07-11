سوسة : تكفيريان اثنان في قبضة الأمن الوطني

في إطار التصدّي لظاهرة الإرهاب تمكّنت يوم 10 جويلية 2018 منطقة الأمن الوطني بسوسة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 30 سنة قاطن بالجهة من أجل : الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
كما تمكّنت الوحدة المذكورة في نفس اليوم من إلقاء القبض على عنصر تكفيري ثانٍ عمره 32 سنة قاطن ولاية سوسة والذي بتفتيشه تفتيشا دقيقا تمّ العثور بين طيات ثيابه على آلة حادّة « سكين »، بالتحرّي معه ثبت أنه من ذوي السوابق العدلية وقضى عقوبة بالسجن من أجل إعتدائه على موظف عمومي
باستشارة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهما