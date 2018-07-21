سوسة : الإحتفاظ بــ06 أشخاص من أجل هتك حرمة المقابر

على إثر تداول صور على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » تتضمن 05 أشخاص بصدد الطهي والأكل داخل المقبرة اليهودية بسوسة، تم التنسيق مع النيابة العمومية وفتح محضر بحث في الغرض لدى فرقة الشرطة العدلية بسوسة من أجل : هتك حرمة المقابر
وبعد إجراء التحريات الميدانية أمكن يوم 20 جويلية 2018 التعريف بالمظنون فيهم وإدراجهم بالتفتيش قصد اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم
وفي نفس السياق، قامت إدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة بإجراء حملة أمنية أسفرت عن الإحتفاظ بــ06 أشخاص من أجل : هتك حرمة المقابر
الصور المصاحبة : الجانون يعربدون بمقبرة اليهود بسوسة