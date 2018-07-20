سوريا : العثور على أسلحة إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في بلدة عقرب بريف حماة

عثرت الجهات المختصة السورية على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي بعضها إسرائيلي الصنع
وذكر مراسل وكالة سانا في حماة أنه : خلال عمليات التمشيط المتواصلة في بلدة عقرب بريف حماة الجنوبي عثرت الجهات المختصة على نفق وأسلحة وذخائر متنوعة من مخلفات الإرهابيين بعضها إسرائيلي الصنع
ولفت المراسل إلى أن من بين ما تم العثور عليه : رامي قنابل إسرائيلي الصنع وقناصات وقذائف هاون وكميات كبيرة من الذخيرة وقواذف ار بي جي
وأعلنت عقرب وطلف وعدد من القرى المحيطة بهما خالية من الإرهاب في الـ 16 من أيار الماضي بعد إخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي