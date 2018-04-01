سوريا : اتفاق مبدئي مع جماعة « جيش الإسلام » المتطرفة على انسحابهم من الغوطة

أعلن مركز المصالحة الروسية في سوريا، التوصل لاتفاق مبدئي مع مسلحي جيش الإسلام، بشأن انسحابهم من الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.
وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو: العمل مستمر على استمالة جماعة (جيش لإسلام) المتطرفة لوقف القتال ونزع السلاح.. أشير إلى قادة الجماعة المسلحة، بعدم جدوى المزيد من المقاومة واستخدام المدنيين في دوما كدروع بشرية
وتابع قائلا: تم التوصل، اعتبارا من اليوم، إلى اتفاق مبدئي حول انسحاب متطرفي جيش الإسلام من الغوطة الشرقية.. على المسلحين في دوما عند انسحابهم من البلدة، الكشف عن خرائط حقول الألغام والأنفاق وتطهير المباني المفخخة طوعا، وإزالة المتاريس وإزالة المعوقات عن طرق مرور المواصلات الرئيسية قبل الانسحاب
وأضاف يفتوشينكو، أن : القوات السورية الحكومية، تقوم بالإجراءات اللازمة في بلدات الغوطة الشرقية وعربين وجوبر وعين-ترما وزملكا المحررة، لضمان عودة المدنيين الفورية من مخيمات اللاجئين إلى هذه البلدات
وذكرت وحدة الإعلام الحربى التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية، اليوم الأحد، أنه جرى التوصل لاتفاق لإجلاء مقاتلى جماعة « جيش الإسلام » المتطرفة من آخر معقل للمعارضة فى ريف دمشق الشرقى إلى جرابلس فى شمال سوريا قرب الحدود مع تركيا
وقالت الوحدة، إن الاتفاق جاء بعد أيام من المفاوضات التى استهدفت تفادى إراقة الدماء فى مدينة دوما وسيشمل تشكيل مجلس محلى توافق عليه الحكومة السورية فى المدينة سيضطلع بإدارة شؤونها بعد انسحاب المعارضة
وكان التلفزيون السورى، قال إن هناك معلومات تشير إلى التوصل لاتفاق مع جماعة جيش الإسلام فى آخر معقل لمسلحى المعارضة فى الغوطة الشرقية، مشيرًا إلى أن الاتفاق ينص على خروج مقاتلى المعارضة من مدينة دوما وتسوية أوضاع المتبقين
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، ومقره في بريطانيا ، أن فصيل جيش الإسلام المعارض وروسيا توصلا إلى اتفاق لـ »إخراج الحالات الإنسانية إلى الشمال السوري »، دون توضيح ما هي تلك الحالات وموعد بدء الإجلاء من دوما آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية