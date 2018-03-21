سمير بن عمر ومؤتمره يساندان العميلة سهام بنت صدرين وهيئتها اللعينة

نشر سمير بن عمر القيادي في ما بقي من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية البيان أسفله على حسابه بالفايسبوك ليشكك في الإستقلال الوطني ويساند العميلة سهام بنت صدرين وهيئتها اللعينة
يحيي الشعب التونسي اليوم الذكرى الثانية و الستين لاعلان 20 مارس 1956 الذي شكل انعطافة في تاريخه بفضل التضحيات الجسام ودماء الشهداء
و اذ يقف الحزب اجلالا للملاحم التي خاضها الاجداد من أجل الاستقلال الوطني الناجز فإنه يؤكد أن التحقيق الفعلي لتلك الغاية ما زال مهمة و أمانة تقتضي منا اليوم مزيد العمل و التضحية من أجل إعلاء الراية الوطنية و الخروج من واقع التبعية و ارتهان السيادة و القرار الوطني تجسيدا لاستحقاقات ثورة الكرامة و الحرية
و في هذا السياق يشير.حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى ما يلي
١- أن الشعب التونسي يحيي هذه الذكرى والبلاد تعيش احلك فتراتها ، اذ أنها تتزامن مع استمرار حرمانه من سيادته على ثرواته الطبيعية و ارتهان قراره الوطني جراء سياسات منظومة الحكم و سعيها الدؤوب الى الارتدادا على المكاسب و عودة ممارسات الاستبداد و استفحال الفساد في كل مفاصل الدولة و التنكَر للجهات المهمشة و الطبقات الكادحة
2 – ان ثورة الحرية والكرامة تمثل في جوهرها امتدادا لثورة التحرير وتصحيحا لانحرافات الاستبداد والفساد و لبنة أساسية لبناء الدولة الوطنية ،وإن تحقيق أهداف الثورة المجيدة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هي المضمون الحقيقي للاستقلال الذي ندعو الى تحقيقه على أرض الواقع بمشاركة كل أبناء تونس
3 – دعوته الى كل الوطنيين الشرفاء الى التوحد من أجل انقاذ البلاد و حماية مكاسب الوطن من مخاطر الارتداد على مكاسب و منجزات الثورة من اجل ضمان استقرار البلاد ومناعتها واستقلال قرارها
4 – إدانته لكل محاولة للالتفاف على دستور 2014 و على مسار العدالة الانتقالية( هيئة سهام بنت صدرين اللعينة ) و على النظام الانتخابي الذي أقره المجلس الوطني التأسيسي و دعوته الى المضي قدما في مواصلة تركيز المؤسسات الدستورية و على رأسها المحكمة الدستورية و منجزات العدالة الانتقالية
5- تحميله منظومة الحكم المسؤولية الكاملة عن تبعات فشلها في إيجاد حلول لازمة سياساتها و رفضه الكلي لمناوراتها في ارجاع أسباب الأزمة الخانقة التي تردت فيها البلاد إلى المنظومة الدستورية و الانتخابية للتغطية على سياساتها اللاشعبية و اللاوطنية
6 – تجند مناضلي المؤتمر من اجل الجمهورية و إصرارهم على خوض النضالات و تحمل التضحيات من أجل الذود عن مكاسب الوطن و الثورة و حمايتهما من اي ارتداد
المجد للشهداء
عاشت تونس حرة منيعة
عن الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من اجل الجمهوية
رئيس الهيئة
الاستاذ سمير بن عمر