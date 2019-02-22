سليم الرياحي يستقيل من كل هياكل نداء تونس

إنني ، سليم الرياحي، الأمين العام لحركة نداء تونس، ومن منطلق نكران الذات وحس وطني بالغ وايمان كبير بضرورة أن تكون لتونس كل فرص النجاح في تجربتها الديمقراطية الفتية ، ومشهد سياسي مشرف يعمل على المصلحة العليا للوطن ولا يساهم في تعميق حالة اليأس والشك لدى المواطن التونسي وتكريس عدم الاستقرار الذي القى بضلاله على كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية
أؤمن أن تونس تستحق مسارا سياسيا وزخما ثقافيا وإقتصاديا وأخلاقيا وحضاريا أنقى وأرقى من ما تعيشه اليوم وهذا لن يتحقق الا بتقديم الوطنيين والكفاءات نظيفة اليد
إنني وبعد تفكير عميق، لا أرى مجالا لتقديم الإضافة اليوم داخل نداء تونس، وأعلن بعد مراجعات وتقييم، ولأسباب ألتزم بشرحها خلال مؤتمر صحفي قريب ، على إستقالتي من الأمانة العامة للحزب وكل هياكله ، ملتزما بخدمة تونس ورعاية مصالحها من أي موقع كنت ومقسما على عدم خيانتها تحت أي ظرف من الظروف
عاشت تونس
سليم الرياحي
بيان استقالة صادر على الحساب الخاص بالفايسبوك اليوم الجمعة 22 فيفري 2019