سفيان طوبال يقول للإخوانجي محمد بن سالم : لو توجهت لصهرك لكان أفضل لك

ردا على تصريحات محمد بن سالم
في تصريح لإحدى الإذاعات الخاصة خرج علينا اليوم النائب و القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في ثوب الواعظ مقدما للندائيين دروسا في الوطنية معتبرا حركة نداء تونس أصبحت خطرا على الاستقرار السياسي في البلاد و متدخلا في الاختلافات الحاصلة في الحزب و الاختلاف بالنسبة لنا عامل ثراء و تنوع ..فنداء تونس حزب يجمع كل الفئات و التوجهات و ليس حزب عقائدي يسير بعقلية القطيع … اذكر السيد محمد بن سالم ان نداء تونس اذا انتهج سياسة التعايش مع تنظيمه لسبب وحيد هو الحفاظ على الاستقرار رغم ما جناه التوافق على الحزب من غضب و انتقادات أثرت على نتائجه في الانتخابات .. لهذا قيادات نداء تونس ليسوا في حاجة إلى دروس في التضحية و إعلاء مصلحة الوطن و أظن أنه لو وفر توجيهاته لصهره وزير أملاك الدولة الأسبق المورط في قضية البنك التونسي الفرنسي ، أكبر قضية فساد في تاريخ تونس ، لكان أفضل له و الاقربون اولى بالنصيحة… و من بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة
سفيان طوبال