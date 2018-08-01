زياد لعذاري يمضي قرضا من بنك تركي لتسديد حاجيات حيوية في قطاعي الأمن و الدفاع

تولّى السيد زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي اليوم الإربعاء 01 أوت 2018 بحضور رئيس ديوان السيد وزير الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة الداخلية وسفير تركيا بتونس امضاء اتفاقية خط تمويل البنك التركي( ترك إكسيم بنك) الذي يرمي الى تسديد حاجيات حيوية في قطاعي الأمن و الدفاع و يخصص لوزارتي الدفاع الوطني والداخلية
و تبلغ قيمة التمويل ما يعادل خمس مائة مليون دينار تونسي : مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي
و سيسمح هذا التمويل بتعزيز قدرات المؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة المخاطر الامنية و الإرهابية عن طريق خط تمويل تم إسناده بشروط تفاضلية وبتحويل مباشر من البنك التركي وبما يخفف العبىء على ميزان المدفوعات الخارجية ويسهم في الحفاظ على رصيد البلاد من العملة الصعبة
وسيتمّ تسديد التمويل المسند على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات بنسبة فائدة تساوي 1.5%. ويأتي استكمال اجراءات القرض في إطار تعهّدات الحكومة لتدعيم القدرات اللوجيستية والعملياتية للجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي من حيث توفير كلّ المتطلبات الضرورية لتحقيق أمن واستقرار البلا
المصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي