روحاني لدوناد ترامب : لا تلعب بذيل الأسد.. فإنك ستندم

وجّه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تهديدا شديد اللهجة لنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ونصحه بعدم « اللعب بذيل الأسد » لأنه سيندم على ذلك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الأحد
قال روحاني خلال لقائه بعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين : سيد ترامب لقد كنا دائما الجهة الصادقة والضامنة لأمن الممرات المائية في المنطقة عبر التاريخ »، وأضاف الرئيس الإيراني موجها نصيحة لنظيره الأمريكي: « لا تلعب بذيل الأسد، ستندم
وحذر الرئيس الإيراني من شن حرب على إيران، مشيرا إلى أن عملية السلام مع طهران هي « أم عمليات السلام » والحرب معها « أم الحروب »، حسب تعبيره
يذكر أن واشنطن خرجت من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت عقوبات اقتصادية « غير مسبوقة » على طهران، بسبب نشاطها النووي وتدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول الجوار وبرنامجها الصاروخي ودعمها لـ: الإرهاب