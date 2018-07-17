راشد الغنوشي ونهضته يؤكدان رفضهما ترشح يوسف الشاهد للإنتخابات الرئاسية القادمة

بيان المكتب السياسي لحركة النهضة حول اخر المستجدات الوطنية
عقد المكتب السياسي لحركة النهضة لقاءه الدوري مساء الاثنين 16 جويلية 2018 ونظر في المستجدات الوطنية وتوقف عند اللقاء الذي انعقد صباحًا في قصر قرطاج والذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية وحضرته الرئاسات الثلاث وحركة النهضة وحركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويهمّ المكتب السياسي لحركة النهضة أن يؤكد ما يلي
1- تثمين الحركة للدعوة الرئاسية وعودة الحوار في قرطاج في مرحلة أولى بين القوى السياسية والاجتماعية الرئيسية ممّا يساعد على تهدئة الأوضاع والبحث الجماعي عن حلول للأزمة القائمة
2- الدعوة لاستمرار الحوار وتوسيعه في إطار روح التوافق التي ميّزت ديمقراطيتنا الناشئة وجَنّبت بلادنا المزالق والاهتزازات
3- تجديد الحركة دعوتها لالتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2 والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019 وهو ما أكده رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في اجتماع قرطاج صباح الاثنين 16 جويلية 2018
4- دعوة رئيس الحكومة الى إضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي وذلك عبر التسريع بانجاز التحوير الوزاري وخاصّة سدّ الشغورات الحكومية القائمة
المكتب السياسي لحركة النهضة
نورالدين العرباوي