راشد الغنوشي ونهضته يؤكدان المطالب المشروعة في التنمية ثم ينددان بانحراف بعض الاحتجاجات

شهدت بعض مناطق البلاد تطورا أمنيا خطيراً تمثل في جملة من التحركات والاحتجاجات حادت عن السلمية وصاحبتها اعتداءات ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة. وحركة النهضة وهي تتابع تطورات الوضع الأمني فإنها
1.تؤكد المطالب المشروعة في التنمية والشغل والحق الكامل للمواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي دون المسّ بحرمة الأشخاص أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة
2.تندّد بانحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها واستهداف الممتلكات العامة والخاصة
3.تدين استغلال بعض الأطراف السياسية اليسراوية الفوضوية المطالب الشرعية لمواطنينا والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب
4.تدعو أبناء شعبنا الى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادنا
5.تدعو الحكومة الى مزيد الاستماع لمشاغل المواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتنزيل الحق الدستوري للجهات الداخلية في التمييز الإيجابي
حركة النهضة
الأستاذ راشد الغنوشي
بيان صادرفي 9 جانفي 2018