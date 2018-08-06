رئيس الوزراء الكندي يشارك في مسيرة للمثليين

شارك رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسيرة للمثليين في مدينة فانكوفر، الأحد 5 أوت الجاري، وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر
ونشر ترودو تغريدة تضمنت صورا له في المسيرة التي عرفت بـ »فنكوفر برايد »، وكشف أنه تناول الإفطار مع المثليين وشاركهم في المسيرة التي نظموها، صباح الأحد
بدورها، نشرت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، قالت فيها: « نرحب اليوم بأصدقاء من 80 دولة في (تحالف من أجل المساواة)، لا يوجد أفضل من مسيرة « فنكوفر برايد » للترحيب بهم
Today #Canada is hosting friends from 80 countries for the #EqualRightsCoalition. What better way to welcome them than marching in the #VancouverPride Parade! #vanpride2018
في نفس السياق، نشرت فريلاند صورا لترودو خلال مشاركته في المسيرة بينما كان يلتقط الصور مع المثليين المشاركين، في خطوة تهدف لدعمهم ومنحهم كامل حقوقهم