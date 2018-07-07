استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 06 جويلية 2018 سفير الصين بتونس وانغ ونبين
وخصص اللقاء لمتابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أداها وزير الخارجية إلى بيكين في جويلية 2017، بالإضافة إلى الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني المزمع عقدها يوم 10 جويلية الجاري
ودعا الوزير بهذه المناسبة إلى تطوير الاستثمارات الصينية في تونس ودعم مشاركة الشركات الصينية في إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية المعروضة في إطار المخطط التنموي 2016-2020، معبرا عن ارتياح تونس للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون الفني بين البلدين
من جهته أكد السفير الصيني مجددا التزام بلاده بتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومواصلة دعم الجهود التي تبذلها تونس خاصة في المجالين الاقتصادي والتنموي
خميس الجهيناوي يشارك في أشغال الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني
يشارك وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في اجتماع الدورة الثامنة لمنتدى التعاون العربي الصيني التي ستحتضنها العاصمة الصينية بيكين يوم 10 جويلية 2018، بحضور وزراء خارجية الدول العربية ومستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وان غيي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ويسبق الاجتماع الوزاري الاجتماع الخامس عشر لكبار المسؤولين العرب والصينيين يوم 09 جويلية 2018، وكذلك الاجتماع الرابع للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني من أجل تعميق التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك والتطوّرات الجارية في المنطقة والعالم
وستبحث هذه الدورة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، والتعاون الاستراتيجي في مجالات الطاقة والطاقات المتجدّدة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة والصحة والإعلام والسياحة والنهوض بالمرأة والشباب والتعاون الثقافي والتربوي والحوار بين الحضارتين العربية والصينية، إلى جانب مزيد دفع التشارك في بناء : الحزام والطريق
ويعقد الوزير على هامش مشاركته في أعمال هذه الدورة، جلسة عمل مع نظيره مستشار الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي، تُخصّص لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات وتوسيعها، كما سيتمّ خلالها توقيع مذكرة التفاهم بخصوص انضمام تونس لمبادرة « الحزام الاقتصادي لطريق الحرير » و: طريق الحرير البحري في القرن الواحد والعشرين
ومن المنتظر أن يصدر عن هذه الدورة « إعلان بيكين » إلى جانب اعتماد : « البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني للفترة من 2018 إلى 2020 » ، وكذلك الإعلان التنفيذي للتشارك العربي الصيني في بناء الحزام والطريق
يذكر أن المنتدى الذي تم بعثه سنة 2004، شهد خلال السنوات العشر الماضية، يمثّل إطارا للتعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية وغيرها، وللتنسيق والتشاور بين الجانبين بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزارة الشؤون الخارجية