خميس الجهيناوي يستقبل الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الإثنين 02 أفريل 2018، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي الذي يزور تونس في إطار مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والأربعين (43) لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تحتضنه بلادنا
وابرز الوزير خلال اللّقاء حرص تونس على مزيد تطوير علاقات التعاون مع المنظّمة ، وعزمها الراسخ على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز العمل الإسلامي المشترك ودعم دور المنظّمة في معالجة أوضاع المنطقة وتوطيد مقوّمات الأمن والاستقرار فيها، ودفع علاقات التعاون والتكامل بين البلدان الإسلامية في مختلف المجالات
كما أكد على أهمية الاجتماع السنوي 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتونس، وعلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالبعد التنموي وعلاقات التعاون الاقتصادي في العمل الإسلامي المشترك، مشيرا إلى استعدادات تونس لاحتضان الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2019 ، وتطلّعها إلى التعاون مع المنظّمة لضمان نجاح هذا المؤتمر باعتبار أهميته في الاستجابة لاستحقاقات المرحلة واحتياجات المعطى الثقافي في العالم الإسلامي
وشدّد الوزير على أهمية مواصلة الجهود المبذولة للتصدّي لآفة الإرهاب وتحصين المجتمعات الإسلامية، ولا سيّما فئة الشباب من تأثيرات تيّارات التطرّف والعنف، والعمل على إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي وقيمه السمحة، ومواجهة ظاهرة « الإسلاموفوبيا » وكلّ المحاولات المقصودة للخلط بينه وبين الإرهاب
من جهته أشاد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بدور تونس في دفع العمل الإسلامي المشترك وخدمة قضايا المنطقة، وإسهاماتها الفاعلة في إنجاح مختلف التظاهرات والأنشطة التي تقوم بها منظّمة التعاون الإسلامي، مثمّنا في هذا الإطار، ما وفّرته بلادنا من ظروف النجاح وحسن التنظيم لاجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
وأعرب في هذا الخصوص على مساندته لاقتراح تونس احتضان ندوة حول الاستثمار نهاية هذا العام في اطار برامج المنظمة
كما جدّد الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي استعداد المنظّمة لمواصلة وتطوير التعاون مع تونس، والمساهمة في إنجاح المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، وكلّ الأنشطة والتظاهرات التي ستقيمها بلادنا في إطار اختيارها عاصمة ثانية للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية لسنة 2019
خميس الجهيناوي يستقبل الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي
استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الإثنين 02 أفريل 2018، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي الذي يزور تونس في إطار مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والأربعين (43) لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي تحتضنه بلادنا