خميس الجهيناوي يبحث بروما مع نظيره الإيطالي سبل دفع التعاون الثنائي بين تونس وإيطاليا

أدى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 20 جوان 2018 بدعوة من نظيره الإيطالي إنْزو مافيرو ميلانازي زيارة عمل إلى روما ، هي الأولى لوزير خارجية أجنبي منذ تولي الحكومة الإيطالية الجديدة مهامها في غرة جوان الجاري
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التنسيق والتشاور بين تونس وإيطاليا وفقا للاتفاق الثنائي الموقع في 16 ماي 2012 المتعلق بإرساء شراكة إستراتيجية بين البلدين، كما تؤكد المكانة التي توليها إيطاليا لتونس كشريك استراتيجي ومحوري في المنطقة والإدارة السياسية التي تحدو الحكومة الايطالية الجديدة للعمل مع نظيرتها التونسية من أجل مزيد دفع علاقات التعاون الثنائي
وعقد الوزيران جلسة عمل مشتركة خصصت للنظر في سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين
وأكد السيد خميس الجهيناوي لنظيره الإيطالي بالمناسبة حرص تونس على التواصل مع الحكومة الايطالية الجديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما قدم له عرضا حول جملة الإصلاحات التي اتخذتها بلادنا لتحقيق الانتقال الاقتصادي بالإضافة إلى الحوافز والتشجيعات التي تضمنتها مجلة الاستثمار الجديدة والتي تهدف إلى تمكين تونس من استعادة مكانتها كوجهة استثمارية واعدة، مشددا في هذا الصدد على أهمية العمل على مزيد تطوير التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين ودفع الاستثمار والشراكات بين ممثلي القطاع الخاص
وعبر الوزيران بالمناسبة عن ارتياحهما للحركية اللافتة التي تشهدها العلاقات التونسية الإيطالية والتي تميزت بتطور نسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين خاصة منذ زيارة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى إيطاليا خلال شهر فيفري 2017 والتي رسمت خارطة طريق لإرساء شراكة إستراتيجية بناءة ومثمرة بين الطرفين
ولدى التطرق إلى ملف الهجرة، استعرض وزير الخارجية المجهودات التي تبذلها بلادنا للتصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية رغم تعقيدات الأوضاع الإقليمية، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة للحد من هذه الظاهرة ودعم قنوات الهجرة المنظمة التي تمثل قاطرة للتنمية
وأشاد الوزيران بالتعاون البناء والنموذجي بين تونس وإيطاليا في هذا المجال القائم على مقاربة مشتركة ترتكز على جملة من الأبعاد التاريخية والإنسانية والتنموية
وزارة الشؤون الخارجية التونسية