حقائق جديدة عن علاقة حركة النهضة الإخوانية بالإغتيالات السياسية

أفاد المحامي، سهيل مديمغ، عضو هيئة الدفاع، عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب التيار الشعبي، في قضية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ، بأن الندوة الصحفية التي ستعقدها الهيئة يوم الثلاثاء القادم (2 أكتوبر) بتونس العاصمة، ستخصص لعرض معلومات جديدة تم التوصل إليها في إطار التحري والبحث في ملفي القضيتين
وقال مديمغ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء يوم الأحد 30 أكتوبر ، إن هيئة الدفاع ستتولى في الندوة الصحفية، تقديم الدليل من خلال عملية استقراء لتلك المعلومات والكشف عن الوثائق والمعطيات المتوفرة لديها، على وجود جهاز تنظيمي أو جناح منظّم، هو المسؤول عن الإغتيالين السياسيين لبلعيد والبراهمي، تتقاطع امتداداته مع حركة النهضة وتوجد بعض عناصره في مراكز السلطة
وأشار إلى أن هيئة الدفاع تتوصّل في كل مرة، منذ انطلاق التتبعات ضد المتّهمين باغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، إلى رابط بين كلا الملفين، وهو ما سيتم الكشف عنه خلال الندوة الصحفية.
وستتضمن الندوة الصحفية التي تحمل ستعقد تحت شعار التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية: حقائق تكشف لأول مرة، وفق ما جاء في نص الدعوة إلى هذه الندوة، عرضا لجملة من الوثائق، كما سيتم توزيع نماذج من الوثائق الورقية السرية للتنظيم الخاص للحركة
يذكر أن عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، تم تنفيذها من أمام مقر سكناه بالعاصمة، يوم 6 فيفري 2013، ليتم اغتيال الشهيد محمد براهمي، بعد أقل من ستة أشهر وبالتحديد يوم 25 جويلية2013والكل أيام كانت حركة النهضة الإخوانية في سدة الحكم على رأس التوريكا سيئة الذكر