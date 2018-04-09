جيمس ماتيس ينسق مع أمير قطر قصف مواقع الجيش السوري

لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الإثنين 9 أفريل، خيار قصف مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، كرد على الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، وذلك خلال استقباله لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
وقال ماتيس : لا أستبعد أي شيء في الوقت الراهن، فأول شيء يجب أن نناقشه هو سبب استخدام الأسلحة الكيماوية حتى الآن، رغم أن روسيا كانت الجهة الضامنة في عملية تسليم الأسلحة الكيماوية
وتابع وزير الدفاع الأمريكي : لذلك علينا أن نعمل مع جميع حلفائنا من الناتو إلى قطر، لنبحث هذه القضية
وقد تداولت وسائل إعلام مشبوهة، في وقت سابق، صورا ومعلومات كشفت عن شن الجيش السوري هجوما كيماويا مزعوما على دوما خلال عملية إخراج إرهاببي جيش الإسلام منها