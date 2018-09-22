تونس : حول الكتاتيب

حول الكتاتيب: في زمن الجهل والاستعمار، نادى علي باش حانبة (حركة الشباب التونسي) منذ 1907 بإلغاء الكتاتيب وتعويضها بمدارس عصرية مختلطة لتعليم الأطفال تؤهل الطفل التونسي للتعليم العصري والتكوين المهني…وجد مطلبه رفضا بطبيعة الحال من المعمرين وكذلك من شيوخ الزيتونة
اليوم في عصر الفتوحات العلمية وبعد الأشواط التي قطعتها تقاليد التعليم في دولة الاستقلال، تتبنى وزارة الشؤون الدينية انشاء كتاتيب تقول انها تساعد على تكوين الطفل وتؤهله للحياة العصرية…على هذه الوزارة الدخيلة ان تترك شؤون التعليم لوزارة التربية ولأهل الاختصاص ولتسبح هي في غياهب الماضي وفي عصر ليس بعصرنا
عادل اللطيفي