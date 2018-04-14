تونس تعبر عن قلقها الشديد وانشغالها العميق لما آلت اليه الاوضاع في سوريا

إثر الضربات العسكرية التي طالت فجر هذا اليوم على عدد من المنشآت السورية، تعبر تونس عن قلقها الشديد وانشغالها العميق لما آلت إليه الاوضاع على الساحة السورية، وتدعو إلى تضافر جهود كل الأطراف الدولية لتفادي مزيد من التصعيد الذي من شأنه رفع منسوب التوتر والعنف وزيادة تعقيد الاوضاع في سوريا وفي المنطقة عموما وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق
وإذ تجدد تونس تأكيد رفضها القطعي لاستعمال كل أنواع الأسلحة المحظورة دوليا من اي جهة كانت، فإنها تشدد على موقفها الثابت و المبدئي الداعي إلى التسريع بإيجاد حل سياسي وشامل للأزمة السورية، بما يساعد هذا البلد الشقيق على استرجاع وحدته وأمنه واستقراره
بيان وزارة الشؤون الخارجية