تعليق الدكتورة نائلة السليني على أَمَة ِالقرن الواحد والعشرين

عدوّة المرأة ليست سوى المرأة.. وخاصّة عندما تتحوّل إلى ببغاء ينقل ما حُفّظ وألبسوه لباسا شرعيا جديدا: قبعة بدل الطقريطة.. وقفّازات حتى لا تظهر أصابعها..و لباس أسود في أسود رمز الانتماء.. أمّا الحمير والغبّير فللضرورة الشرعية.. وبما أنّها مملوكة فلا تلمنها لعجزها عن تمثّل خطاب الحرائر..وبما أنّها ملك يمين يجوز شرعا أن تتبرّج لأنّها ملك وليست بإنسان.. وتبعا لذلك فهي لا تصلح سوى للفراش لا غير.. فعن أيّة حقوق تتحدّثون؟؟؟ وبما أنّك لا تصدقين سوى عمر بن الخطاب فإنّي أخبرك أنّه قال لكنّ » لا تتشبهن بالحرائر ».. هذا تعليقي على أمة القرن 21
الدكتورة نائلة السليني