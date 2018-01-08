تركيا تحجب موقع « المرصد السوري لحقوق الإنسان » ،موقع الفتنة

قال « المرصد السوري لحقوق الإنسان » ،الذي يبث الفتنة في سوريا إنطلاقا من بريطانيا، إن السلطات التركية حجبت موقعه الإلكتروني في تركيا، ما اعتبره تعارضا مع حرية التعبير والرأي والحقوق المدنية
وكتب المرصد على موقعه في الإنترنت أن
أقدمت السلطات التركية على حجب موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تركيا والشمال السوري، الأمر الذي منع متابعي المرصد السوري من الإطلاع على الأخبار والرصد والنشر اليومي الذي يقوم المرصد به، للتطورات الميدانية الجارية على الأرض السورية، ويأتي هذا الحجب لموقع المرصد السوري بعد أن حجب النظام السوري موقع المرصد السوري منذ تأسيسه في أيار / مايو من العام الفائت 2006
المرصد السوري لحقوق الإنسان يبدي استغرابه من قيام الحكومة التركية بهذا الحجب لموقعه الإلكتروني، على شبكة الإنترنت في الأراضي التركية والشمال السوري، حيث يتعارض ذلك مع حرية التعبير والرأي التي تدعي الحكومة التركية الدفاع عنها وحمايتها، كما يتعارض هذا الحجب مع المادة 18 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية، حيث أن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لا يرتبط بأي تنظيم أو جهة سياسية أو عسكرية في سوريا أو غيرها من دول العالم، عمل منذ اليوم الأول لانطلاقة الثورة السورية وحتى الآن، على رصد وتوثيق ونشر كافة التجاوزات والانتهاكات والجرائم التي مارستها وتمارسها الأطراف العاملة على الأرض السورية من النظام إلى روسيا إلى التحالف الدولي والقوات التركية وصولاً للأطراف المعارضة للنظام