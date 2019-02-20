تداعيات القرار الأخير للبنك المركزي مِحوَرُ لقاءِ الرئيس الباجي بنورالدين الطبوبي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 20 فيفري 2019 بقصر قرطاج، نور الدين الطبّوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشّغل
وأفاد نور الدين الطبّوبي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الوضع العام بالبلاد وبالخصوص المسائل الاجتماعية وتداعيات القرار الاخير للبنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية
وشدّد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل على دقة المرحلة وضرورة تجنّد جميع الأطراف لتجاوز الصعوبات الراهنة، مؤكدا قدرة التونسيين على التدرج بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نحو الأفضل
كما مثّل اللقاء فرصة لاستعراض مخرجات المؤتمر الخامس للإتحاد النقابي لعمال المغرب العربي المنعقد أخيرا بتونس والذي تم على إثره انتخاب نور الدين الطبّوبي أمينا عاما لهذه المنظمة