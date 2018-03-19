بنقردان : وحدات الحرس الوطني تقضي على الإرهابي الثاني بمشاركة الجيش الوطني

بناء على معلومات مفادها تواجد شخصين مشبوه فيهما بمنطقة المقرون بجانب محمية سيدي التوي معتمدية بنقردان ولاية مدنين اليوم 19 مارس 2018
تحولت في الإبّان وحدات الحرس الوطني على عين المكان وبمحاصرتهما تولى أحدهما تفجير نفسه في حين تتواصل حاليا عملية محاصرة العنصر الثاني وتبادل الطلق الناري معه دون تسجيل إصابات في صفوف أعوان الحرس الوطني
تحيين
متابعة للموضوع المتعلق بمحاصرة عدد 02 ارهابيين يوم 19 مارس 2018 بمنطقة المقرون بجانب محمية سيدي التوي معتمدية بنقردان ولاية مدنين وتولّي أحدهما تفجير نفسه بعد تبادل الطلق الناري مع وحدات الحرس الوطني ومحاصرة العنصر الثاني، تمكنت الوحدات المذكورة من القضاء على العنصر الإرهابي الثاني في انتظار التعرف على هويتيهما
هذا وتتواصل حاليا عملية تمشيط المنطقة من طرف وحدات الحرس الوطني بمشاركة الجيش الوطني