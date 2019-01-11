بمناسبة انتهاء مهامه ، سفير الولايات المتحدة الأمريكية يودّع الرئيس الباجي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الجمعة 11 جانفي 2019 بقصر قرطاج، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنشتاين الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادنا
وأكد السفير الأمريكي عمق روابط الصداقة العريقة بين البلدين مؤكدا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة دعم التجربة الديمقراطية الرائدة في تونس والالتزام بالوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مثمنا دورها المحوري في ضمان الاستقرار في المنطقة عموما
من جهته، أبرز رئيس الجمهورية الأهمية التي توليها تونس لتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية مثمنا الدعم الأمريكي السياسي والاقتصادي المتميز والمستمر لبلادنا داعيا إلى مزيد الارتقاء بالتعاون المشترك في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرارلتونس وللمنطقة عموما
ومنح رئيس الدولة الصنف الأول من وسام الجمهورية للدبلوماسي الأمريكي تقديرا للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس لدعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين